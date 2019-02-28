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Galatasaray İsa Doğan'ı radarına aldı

Geleceğe yatırım yapmak adına genç yetenekleri radarına alan Galatasaray, Hoffenheim’ın 19 yaşındaki kalecisi İsa Doğan’ı transfer etmek için harekete geçti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Geleceğin kadrosunu oluşturmak için Avrupa’da arama tarama işine koyulan Fatih Terim ve kurmayları scout ekibinden gelen raporlara göre hareket ederken, sarı kırmızılı kulübün Hoffenheim’de top koşturan 19 yaşındaki kaleci İsa Doğan’ı takibe aldığı öğrenildi. Rakiplerine oranla ‘1 numarada’ geride kalan ve çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, Almanya’da kendi yaşıtları arasında mevkisinin en iyilerinden biri olan İsa’yı gözüne kestirirken bu transfer için Terim’in de onay verdiği öğrenildi.
 
RAKİPLERDEKİ GENÇ KALECİLER HAZIR
 
Fenerbahçe’de Berke Özer (18), Beşiktaş’ta Utku Yuvakuran (21), Trabzonspor’da Arda Akbulut (17) kulüpleri adına ilerisi için büyük umut vaat ederken Galatasaray’da Muslera’nın 33 yaşına gelmesi, İsmail Çipe’nin ise henüz istenen seviyeye ulaşmaması sebebiyle Galatasaray’ın İsa Doğan’a yatırım yapacağı belirtildi. Her iki ayağını kullanan ve 1,91’lik boyuyla dikkat çeken İsa’nın kulübüyle 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
 

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