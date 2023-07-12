Transferde şimdiye kadar sessiz kalan Galatasaray, taraftarını üst üste müjdelerle mutlu etmek üzere... Geçen sezonun kanayan yarası olan sol beke takviye yapmak için bir süredir çalışmalar yürüten Galatasaray, Angelino transferinde de mutlu sona ulaştı.

SAAT 15:00'TE İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Angeliño, bugün saat 15.00'te İstanbul'a gelecek.

KAPI 20 MİLYON EURO'DAN AÇILDI

Geçen sezonu satın alma opsiyonuyla kiralandığı Hoffenheim'da geçiren Angelino ile el sıkışan sarı-kırmızılılar, RB Leipzig ile de masaya oturdu. Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre RB Leipzig'in, Angelino için ilk beklentisi, Hoffenheim'la yaptıkları opsiyon anlaşması bedeli olan 20 milyon Euro'ydu. Galatasaray'ın bu konudaki tavrı ise net oldu.

LİSTE KABARIKTI

Sol bek için birçok alternatifi bulunan sarı-kırmızılılar, eş zamanlı olarak listesinin üst sırasındaki isimler için nabız yoklaması yaptı. Slavia Prag'tan David Jurasek, Arsenal'den Nuno Tavares, RB Leipzig'ten Angelino, Sassuolo'dan Rogerio için girişimler yapıldı.

TAVARES'İN AĞIRDAN ALMASI CİMBOM'A YARADI

Slavia Prag'ın Jurasek için 15 milyon Euro istemesi sonrası bu transfer rafa kalkarken Nuno Tavares'in Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmasıyla birlikte Portekizli yıldıza odaklanıldı. Tavares'in Portekiz U21 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda olması ve kararını turnuvadan sonra verecek olması, sol bek transferini bir süre geciktirmesine rağmen bu gelişmeler Galatasaray'ın da işine yaradı!

GALATASARAY İKNA ETTİ

Angelino ile aracılar vasıtasıyla temaslarda bulunan ve İspanyol yıldıza projesini sunan Galatasaray, Angelino'yu ikna etmeyi başardı. 26 yaşındaki sol bekin Şampiyonlar Ligi faktörüyle de sarı-kırmızılı kulübe gelmeye ikna olmasının ardından RB Leipzig'in bonservis pazarlıklarındaki eli de zayıflamış oldu.

6 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Arsenal ile Nuno Tavares, Sassuolo ile Rogerio için yine aracılar ile temaslar kuran Galatasaray, Arsenal'in Portekizli yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak yerine bonservisiyle vermek istemesi ve Sassuolo'nun da Rogerio için kapıyı 13 milyon Euro'dan açması nedeniyle odak Almanya'ya döndü. Sarı-kırmızılılar kapıyı 20 milyon Euro'dan açan RB Leipzig'i 2 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk şartlı zorunlu satın almayla kiralamaya ikna etti. Angelino'nun belli bir maç sayısında forma giymesi durumunda 6 milyon Euro'luk opsiyonun da devreye gireceği öğrenildi.

OKAN BURUK'UN GÖZDESİYDİ

Medipol Başakşehir günlerinde Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile karşılaşan Okan Buruk'un da Angelino takviyesiyle çok mutlu olduğu öğrenildi. Bek oyuncularını önde kullanmayı seven ve ön bölgedeki kanat oyuncularını daha çok iç koridorda oyun kurulumunda da aktif olarak kullanan Buruk'un Angelino takviyesinden çok memnun kaldığı belirtildi.