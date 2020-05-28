IHA 28 Mayıs 2020 Perşembe 20:54 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 20:54

İngiltere’den 9, İspanya’dan 7, İtalya’dan 6, Almanya’dan 3, Fransa ve Portekiz’den 2’şer, Hollanda’dan 1 takımın girebildiği elitler değerlendirme raporuna Türkiye’den 2 takım dahil oldu.

Rapora göre Galatasaray, önceki seneye göre işletme gelirindeki %49’luk artışla, yüzde artışı açısından Avrupa’daki liglerde mücadele eden tüm rakiplerini geride bıraktı. Paris Saint Germain önceki seneye göre %45, Inter Milan ise önceki seneye göre %42’lik artış oranıyla kulübümüzü takip etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BÜYÜK ETKEN



İşletme değeri artış tablosunda lider olan sarı-kırmızılı takımın yükselişinde, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki mücadelesinin önemli rol oynadığı belirtildi.

2018 yılının Ekim ayında UEFA ile yaptığımız anlaşmaya göre, taahhüt gereği 20 milyona kadar zarar açıklama izni varken, sezonu 5 milyon karla kapatan Galatasaray’ın, KPMG’nin son raporundaki, önceki yıla göre işletme değerindeki %49’luk artışın, UEFA ile yapılan anlaşmaya uyulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.

32 takımın işletme değer artışlarının karşılaştırıldığı raporda, 8 takımın değer kaybı yaşadığı gözlemlenirken, listeye yeni eklenen 2 ekip dışındaki 22 takım işletme değer artışı göstermeyi başardı.

Önceki yıla göre değer artışı yapan, Avrupa Liglerinde mücadele eden 22 takımın ortalama yükselişi %19’ken Galatasaray’ın %49 ile büyümesi gözlerden kaçmayan bir diğer detay oldu.

KPMG’nin ocak ayında yayınladığı Avrupa’nın 8 şampiyonunun mali durumunun masaya yatırıldığı araştırmada Galatasaray, kadro masrafı/işletme geliri oranında %49 ile sekiz Avrupa Şampiyonu arasında en iyi ikinci paya sahip takım oldu.