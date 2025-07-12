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Spor

Galatasaray, İsmail Sarıkaya'ya veda etti

Galatasaray Kulübü ve 1905 GSYİAD'da uzun yıllar görev yapan İsmail Sarıkaya, son yolculuğuna uğurlandı. Etiler Camisi'ndeki cenaze törenine Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ve birçok isim katıldı.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 14:53 - Güncelleme:
Galatasaray, İsmail Sarıkaya'ya veda etti
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Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu üyeliği ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinde (1905 GSYİAD) başkanlık yapan Sportif AŞ yöneticisi İsmail Sarıkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Sarıkaya'nın cenazesi, Etiler Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Anadolu Kavağı Kale Arkası Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp personeli ve camiadan çok sayıda kişi katıldı.

İsmail Sarıkaya, Galatasaray Kulübünde üç dönem yönetim kurulu üyeliği, mevcut dönemde Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra üç dönem 1905 GSYİAD Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde sarı-kırmızılı camiaya hizmet etti.

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