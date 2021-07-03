Star.com.tr 3 Temmuz 2021 Cumartesi 22:44 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 22:46

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon devre arasında gelen Gedson Fernandes ile sarı kırmızılıların anlaşması sezon sonunda bitmişti. Gedson'u yeniden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Benfica ile temasa geçmiş ve yeniden kiralık teklifinde bulunmuştu.

10 MİLYON EUROLUK PAKET TEKLİF REDDEDİLDİ

Galatasaray, Gedson Fernandes için Portekiz ekibi Benfica'ya 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon euro artı satın alma opsiyonu olarak ise 8 milyon euro teklifinde bulunmuştu. Portekiz basının aktardığı habere göre Benfica sarı kırmızılıların teklifine olumsuz cevap verdi. Oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak isteyen Benfica'nın yüksel bedel beklediği yazıldı. Gedson şu anda Benfica ekiyle çalışmalarına devam ederken durumunun çıkmaza girdiği transferde Galatasaray'ın Portekiz ekibiyle ipleri koparma noktasına geldiği belirtildi.

