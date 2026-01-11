Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, Galatasaray'ın anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

CAN ARMANDO İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında önemli bir yatırım olarak gördüğü Can Armando Güner, 7 Ocak'ta 18 yaşını doldurmasının ardından cuma günü İstanbul'a geldi.

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIK

Borussia Mönchengladbach U19 Takımı forması giyen genç futbolcunun Galatasaray için Türkiye'ye gelmesi Almanya'da yankı uyandırdı. Kulübün Sportif Direktörü Rouven Schröder, babası Türk, annesi Arjantin kökenli Alman vatandaşı olan oyuncuyla ilgili olarak, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"O BİR SÜPER YETENEK DEĞİL"

Ayrıca Güner'in rolünü de değerlendiren Schröder, "O bir süper yetenek değil, bizde çok sayıda bulunan yeteneklerden biri." dedi.

İZİN İDDİASI GÜNDEMDE

Alman basınından Rheinische Post'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki hücum oyuncusu hastalık izni alarak U19 takımıyla antrenmanlara katılmadı. Bu durumun Borussia Mönchengladbach yönetiminde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK

Galatasaray, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için 7 Ocak'ta reşit olmasını bekledi. Türk statüsünde forma giyecek olan Can Armando Güner için Borussia Mönchengladbach'a 200 ila 250 bin euro arasında yetiştirme ücreti ödenmesi bekleniyor.