AA 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:13 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:13

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray, İstanbulspor ile yarın bir hazırlık maçı yapacak.



GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, milli maç için lige verilen arada yarın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Galatasaray - İstanbulspor maçı GS TV ve Galatasaray YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcuların daha sonra teknik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.

Sonuçlandırma çalışmaları yapılan idmanın soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.

Milli takım kamplarında bulunan 13 oyuncunun antrenmanda yer almadığı kaydedildi.