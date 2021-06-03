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Spor

Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe, Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen ve Galatasaray'ın da istediği Patrick Van Aanholt için temaslara başladı.

03 Haziran 2021 Perşembe 09:57 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 09:57
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Geçtiğimiz sezon çok istediği şampiyonluğu elde edemeyen Fenerbahçe, yeni sezon için nokta atış transferleriyle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için resmen düğmeye bastı.

FENERBAHÇE ERKEN DAVRANDI

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturma hedefinde olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken adı Galatasaray'la da anılan Hollandalı sol bekle ilgilendiği iddia edildi.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Başkanlık yarışı nedeniyle transferde yavaşlayan G.Saray'ın bu durumundan faydalanan F.Bahçe, Patrick van Aanholt için erken davranan taraf oldu. Oyuncunun menajeriyle temasa geçildi.

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