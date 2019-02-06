Galatasaray istedi Rapid Wien kaptı

İsveç Ligi ekiplerinden Djurgarden'da forma giyen 21 yaşındaki Senegalli golcü Aliou Badji'nin yeni takımı belli oldu.

Ara transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan golcü futbolcu, Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'e transfer oldu.

Aktarılan bilgilere göre Badji için Wien, Djurgarden'a 2 milyon euro civarında bir ücret ödeyecek.

Aliou Badji, geçtiğimiz sezon Djurgarden formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 10 gol 3 asistlik performans sergilerken, bu sezon 2 müsabakada 2 gole imza atmıştı.