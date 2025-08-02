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Spor

Galatasaray istiyordu! John Victor transferinde rakip çıktı

Botafogo'nun kalecisi John Victor için transfer yarışı kızıştı. Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki eldiven için West Ham 8 milyon avroluk resmi teklif yaptı.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Galatasaray istiyordu! John Victor transferinde rakip çıktı
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, West Ham United, Botafogo forması giyen kaleci John Victor'u kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübü, 29 yaşındaki Brezilyalı eldiven için 8 milyon avroluk resmi bir teklif sundu. Oyuncuya Galatasaray ve Everton'ın da ilgisi bulunurken, Manchester United'ın uzun süredir Victor'u takip ettiği belirtiliyor.

John Victor, 2023/24 sezonunun ilk yarısında Valladolid'de kiralık olarak forma giymiş, ardından Ocak 2024'te Botafogo'ya transfer olmuştu. Brezilyalı kaleci, geçtiğimiz sezon çıktığı 34 maçın 14'ünde kalesini gole kapatarak dikkat çekti. Avrupa kulüplerinin radarına giren Victor için transfer görüşmelerinin kısa sürede hız kazanması bekleniyor.

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