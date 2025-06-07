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Spor

Galatasaray istiyordu! Leroy Sane'de Fenerbahçe önde

Leroy Sane için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncu için şu an favori Fenerbahçe. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR7 Haziran 2025 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Galatasaray istiyordu! Leroy Sane'de Fenerbahçe önde
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Geçtiğimiz sezondaki transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Alman kanat oyuncusu Leroy Sane için kozlarını paylaşıyor. Alman basınına göre; Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki yıldız için önerdiği rakamı bonuslarla birlikte 12 milyon euroya kadar yükseltti. Ancak Sarı-Lacivertliler de Sane konusunda geri adım atmış değil. Hatta bazı çevrelere göre şu anda Alman yıldızın transferinde favori durumda olan Kanarya.

B.MÜNİH'LE ANLAŞMASI ÇOK ZOR

Sane'nin Münih'te kalma ihtimali hala var. Ancak Alman devi, Sane'nin menajeriyle görüştü. Maaş konusunda oyuncunun talebinin karşılanamayacağı bildirildi. Tottenham'ın futbolcuya teklif yaptığı kaydedildi. Alman basınında yer alan haberlere göre Sane, İngiliz ekibinde oynamak istemediği için bu teklifi geri çevirdi. Yıldız futbolcu Suudi Arabistan'a gitmeyi de düşünmüyor.

PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olan Leroy Sane'nin Alman ekibiyle olan sözleşmesi bu sezon sona erdi. Serbest durumda olan deneyimli ismin 2018 yılında piyasa değeri 100 milyon euroya kadar çıkmıştı. Bundesliga devi Bayern Münih, Alman yıldızı 2020'de Manchester City'e 49 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Bu sezon 45 maçta forma giyen başarılı oyuncu, 13 gol atıp 6 asist üretti.

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