24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Spor

Galatasaray, İtalya'da mercek altında! ''Gerçekten olağanüstü bir şey''

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçın yankıları İtalya'da devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibi mercek altına alan İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun kaleme aldığı yazısında 'Türkiye sıradan bir yer değil. Türk stadyumunda maç oynamak, hayatta bir kez yaşanacak bir deneyimdir.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Özellikle son yıllarda kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük ses getiren Galatasaray, dünyada konuşulmaya devam ediyor. Yıldızlar kadrosuyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şimdiden önemli başarı elde eden Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etmişti. İtalyan devinin bu ağır hezimeti, Çizme basınında gündemden düşmüyor. Tuttomercatoweb de Galatasaray'ın yakaladığı bu çıkışa mercek tuttu. İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun kaleme aldığı yazıda Aslan'ın planlamasına dikkat çekildi.

TÜRKİYE SIRADAN BİR YER DEĞİL

Atmosferin korkutuculuğuna vurgu yapan Conterio, "Türkiye sıradan bir yer değil. Türk stadyumunda maç oynamak, hayatta bir kez yaşanacak bir deneyimdir. Cimbom Stadyumu'nda oynamak ise gerçekten olağanüstü bir şey. Yakın arkadaşım ve meslektaşım Gianluca Di Marzio, birkaç gün önce Juventus'un Galatasaray'ı 5-2 yendiği maçın ardından sosyal medyada, 'Rakip takımın topa sahip olmak için bu kadar yüksek sesle ıslık çaldığını hiç duymadım' demişti" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'İN ETKİSİ BÜYÜK

Galatasaray Yönetimi'nin planlamasına dikkat çeken Conterio: "Başkan Dursun Özbek'in kulübünün, Galatasaray'ın hayallerini gerçekleştirmesinde, yükselişlerinde ve inişlerinde etkili olmuş operasyonel bir yönetim ekibi ve mimarlar var. İşinin ehli insanlarla çalıştılar ve bunun sonucunda Icardi, Davinson, Osimhen gibi yıldızları transfer ettiler. İtalyan menajer Geroge Gardi de bunlardan birisi. Gardi, G.Saray ile birlikte Şampiyonlar Ligi finaline ve 2029'da Kulüpler Dünya Kupası'na katılmayı istediğini söylüyor."

