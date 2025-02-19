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Spor

Galatasaray İtalya'da yarı finalde elendi

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası Kadınlar Turnuvası'nda İtalyan ekibi Chieri 76'ya 22-25, 25-20, 25-23 ve 27-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve maçı altın sete götürdü. Ancak Galatasaray, altın seti 5-13 kaybederek elendi.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2025 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Galatasaray İtalya'da yarı finalde elendi
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Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde İstanbul'da 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Chieri'76 takımını 3-1 yenen Galatasaray Daikin, altın seti 15-13 kaybederek elendi.

Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında Galatasaray Daikin, maçın ilk setini 25-22 kaybetti.

İkinci seti 25-20, üçüncü seti 25-23, dördüncü seti 27-25 önde bitiren sarı kırmızılılar, mücadeleyi 3-1 kazanarak final ümidini altın sete taşıdı.

Altın sette rakibine 15-13 kaybeden Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti.

  • CEV Challenge Kupası
  • Chieri76
  • Galatasaray Daikin

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