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Spor

Galatasaray, İtalyan ekibi Parma karşısında

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Galatasaray, İtalyan ekibi Parma karşısında
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) yeni takımı Parma ile karşılaşacak.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve (TSİ) 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.

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