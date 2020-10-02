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Spor

Galatasaray Jimmy Durmaz ayrılığını resmen açıkladı

Galatasaray, Jimmy Durmaz ayrılığını açıkladı. Sarı kırmızılılardan ayrılan oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Karagümrük ile anlaştı.

02 Ekim 2020 Cuma 19:07 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 19:11
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Galatasaray'da Avrupa vedasının ardından hareketli saatler yaşanıyor. Takımdan gönderilmesi planlanan isimlerle görüşmeler yapılırken, Jimmy Durmaz, Karagümrük ile anlaştı.

Lige iyi bir başlangıç yapan yeni ekiplerden Karagümrük, Türk asıllı İsveç Milli Takımı'nda oynayan oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.

KARAGÜMRÜK NE KADAR ÖDEYECEK?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Jimmy Durmaz'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük ile anlaşılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük net 2.647.060 TL +KDV ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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