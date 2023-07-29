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Spor

Galatasaray, Joao Felix'in inadını kırmaya çalışıyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen yıldız futbolcu Joao Felix'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılarda forma giyen Portekizli oyuncular da Joao Felix için devreye girdi. İşte detaylar...

Takvim29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:56 - Güncelleme:
Galatasaray, Joao Felix'in inadını kırmaya çalışıyor
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Galatasaray transferde yine büyük oynuyor... Sarı kırmızılılar, yeni sezon önce kadrosunu birbirinden ünlü yıldızlarla takviye etti. Galatasaray bir büyük transfer için daha kolları sıvadı. Cimbom, Atletico Madrid'in Portekizli 10 numarası Joao Felix'i kiralamak için harekete geçti.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray'ın Joao Felix planı ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların transfer etmek istediği Felix'in Galatasaray, İstanbul ve Süper Lig ile ilgili ön yargıları bulunuyor.

Galatasaray, bu inadı kırmak için Joao Felix'e bu sezon yapılan transferlerin görüntülerini gönderdi.

ESKİ OYUNCULAR DA DEVREDE

Galatasaray bu görüntülerle Felix'in inadını kırmayı planlıyor. Bu görüşmelerden sonra sarı-kırmızılılar, İspanyol kulübü Atletico Madrid'e kiralama teklifinde bulunacak. Galatasaray'da forma giyen Portekizli oyuncular da Joao Felix için devreye girdi.

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