11 Ocak 2026 Pazar
Galatasaray, John Petrucelli'yi duyurdu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Amerikan-İtalyan oyuncu John Petrucelli ile 2025-2026 sezonuna kadar sözleşme imzaladı.

11 Ocak 2026 Pazar 15:58
Galatasaray, John Petrucelli'yi duyurdu
Galatasaray, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Amerikan-İtalyan oyuncu John Petrucelli'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edilerek, "Hem kulüp seviyesinde hem de milli takım düzeyinde önemli tecrübeler edinen 193 cm boyundaki Petrucelli; enerjisi, oyunun iki yönünü oynayabilen yapısı ile sezonun ikinci yarısından itibaren Galatasaray forması altında sahaya çıkarak takımımıza güç katacak. Deneyimli oyuncuya, başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

ABD'nin New York eyaletinde dünyaya gelen Petrucelli, basketbol kariyerine kolej seviyesinde Molloy College'da başladı ve üniversite sonrası profesyonel kariyerine NBA organizasyonlarında adım atarak, Orlando Magic bünyesinde NBA Summer League ve G-League seviyelerinde forma giydi. 33 yaşındaki basketbolcu, Avrupa'da da Ratiopharm Ulm, Germani Brescia ve son olarak da Trapani Sharks'ta oynadı.

