Galatasaray Juan Jesus'u gözüne kestirdi

Sürpriz bir şekilde Serdar Aziz'i gözden çıkaran, Maicon'la da yolları ayırmak isteyen Galatasaray stoper transferine hız verdi... Manchester City formasını giyen Eliaquim Mangala için temaslarda bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine giren son isim Juan Jesus oldu. Brezilyalı savunmacı Roma'da oynuyor.

YÖNETİM VAKİT KAYBETMEDİ

Mutlaka sol ayaklı stoper isteyen teknik direktör Fatih Terim'in Jesus için çok ısrarcı olduğu belirtiliyor. Galatasaray yönetimi hiç vakit kaybetmeden hem Brezilyalı stoper hem de Roma ile temasa geçti.

INTER'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Jesus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, 2017'de 7 milyon Euro'ya Inter'den transfer edildi.

7 KEZ İLK 11'DE FORMA GİYDİ

Bu sezon 19 Serie A maçının sadece 7'sinde ilk 11'de görev yapan Juan Jesus, 684 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Brezilyalı stoper daha önce ülkesinde Internacional formasını da giymişti.