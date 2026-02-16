İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7142
  • EURO
    51,8953
  • ALTIN
    7031.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray, Juventus maçına hazır

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın sahasında Juventus ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA16 Şubat 2026 Pazartesi 14:02 - Güncelleme:
Galatasaray, Juventus maçına hazır
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın evinde İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Juventus maçının taktiği üzerinde duruldu.

ÖNERİLEN VİDEO

5 kadın yolcu ve taksici birbirine girdi: Taksimetreyi kabul etmeyip, ücretin yarısını bile ödemediler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.