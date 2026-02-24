İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

Galatasaray, Juventus maçına hazır

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı.

24 Şubat 2026 Salı 13:49
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İtalya'nın Juventus takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Tam kadro çalışan sarı-kırmızılı ekibin idmanı, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray'ın taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın TSİ 23.00'te Allianz Stadı'nda Juventus ile karşı karşıya gelecek.

