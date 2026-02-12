İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6529
  • EURO
    51,963
  • ALTIN
    7090.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray-Juventus maçının öncelikli biletleri satışta
Spor

Galatasaray-Juventus maçının öncelikli biletleri satışta

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus'u konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışı başladı.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Galatasaray-Juventus maçının öncelikli biletleri satışta
ABONE OL

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre karşılaşmanın biletleri, GSPlus Premium Üyeleri ile GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

Biletler, yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine Passo Mobil uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa çıkacak.

Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

Premium: 42 bin 500 lira

Delux: 40 bin lira

Lux: 38 bin lira

Classic: 35 bin lira

1. Kategori: 26 bin lira

2. Kategori: 24 bin lira

3. Kategori: 22 bin lira

4. Kategori: 20 bin lira

5. Kategori: 18 bin lira

6. Kategori: 16 bin lira

7. Kategori: 15 bin lira

8. Kategori: 10 bin lira

9. Kategori: 8 bin lira

10. Kategori: 2 bin 250 lira

11. Kategori: 2 bin lira

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.