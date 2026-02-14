İSTANBUL 16°C / 12°C
  Galatasaray, Juventus mesaisine başladı
Spor

Galatasaray, Juventus mesaisine başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

IHA14 Şubat 2026 Cumartesi 16:54 - Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve koşu, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman hazırlıklarını sürdürecek.

