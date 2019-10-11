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Galatasaray, Kaan Ayhan'ı transfer etmek için çalışmalara başladı!

Galatasaray, Ocak ayında savunmaya takviye yapmayı planlarken, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan gündemde...

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Galatasaray'ın bazı bölgelerini güçlendirmek için plan yaptığı bilinirken teknik direktör Fatih Terim'in özellikle savunma hattını güçlendirmek istediği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının Marcao ve Luyindama'nın inişli çıkışlı performansı sebebiyle stoper takviyesi istediği ve daha önce de ismi çeşitli kereler gündeme gelen Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı yeniden gündemine aldığı ortaya çıktı. Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden 24 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transferi düşünülüyor.

Sarı kırmızılılarda forma şansı bulamayan Ahmet Çalık'ın ise Ocak ayında gönderilmesi de sürpriz sayılmayacak. Terim'in ayrıca orta sahaya da takviye düşündüğü bilinirken bu takviye ise Younes Belhanda'nın durumuna göre şekillenecek.

(Yeni Asır)

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