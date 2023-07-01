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Spor

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı

Galatasaray Spor Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada Sassuolo'dan bu sezon devre arasında kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını açıkladı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı
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Galatasaray Spor Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada Sassuolo'dan bu sezon devre arasında kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını açıkladı.

Galatasaray yaptığı açıklamada, "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir." denildi.

BU SEZONKİ GALATASARAY PERFORMANSI

Yıldız isim Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 6 karşılaşmada görev alırken 1 gol atma başarısı gösterdi.

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