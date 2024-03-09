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Spor

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında 20. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan'ın son durumu hakkında açıklama yaptı. Ayrıca Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın da sağlık durumları belli oldu.

9 Mart 2024 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında 20. dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaan Ayhan'ın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SANCHEZ VE ABDÜLKERİM'İN DURUMU

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'da 1. derece zorlanma tespit edildi İki futbolcunun da Kasımpaşa maçında da oynaması beklenmiyor.

Galatasaray Sağlık Ekibi, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in yine de Kasımpaşa maçına yetişmesi için yoğun tedavi süreci uygulayacak.

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