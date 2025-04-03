Galatasaray, Kadıköy'de 4 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı.

Ülker Stadı'nda son yenilgisini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0'lık skorla yaşayan Galatasaray, sonrasında Kadıköy'de 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıktı. Galatasaray, lig maçlarında 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, tek kupa maçını da kazandı.

OKAN BURUK, MOURİNHO'YA YİNE YENİLMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi çalıştıran meslektaşı Jose Mourinho'ya karşı çıktığı 3. maçında da mağlup olmadı.

Tecrübeli teknik adam, Mourinho ile bu sezon 3. kez karşılaştı. Okan Buruk, 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere yapılan 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.