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Spor

Galatasaray, Kadıköy'de 4 maçtır kaybetmiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek eleyen Galatasaray, Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 00:21 - Güncelleme:
Galatasaray, Kadıköy'de 4 maçtır kaybetmiyor
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Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı.

Ülker Stadı'nda son yenilgisini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0'lık skorla yaşayan Galatasaray, sonrasında Kadıköy'de 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıktı. Galatasaray, lig maçlarında 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, tek kupa maçını da kazandı.

OKAN BURUK, MOURİNHO'YA YİNE YENİLMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi çalıştıran meslektaşı Jose Mourinho'ya karşı çıktığı 3. maçında da mağlup olmadı.

Tecrübeli teknik adam, Mourinho ile bu sezon 3. kez karşılaştı. Okan Buruk, 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere yapılan 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

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