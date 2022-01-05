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Spor

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 3 koronavirüs vakası

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 1 oyuncu ve 2 teknik ekip personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 21:00 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:00
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımına uygulanan PCR testleri sonrasında 1 oyuncu ile 2 teknik ekip personelin test sonuçlarının pozitif sonuçlandığı bildirildi.

Oyuncu ve personelin tedavi protokolü ile kontrol sürecine başlandığı kaydedildi.

Galatasaray HDI Sigorta'da 6 sporcu ve 3 teknik ekip personeli olmak üzere vaka sayısı toplam dokuza ulaştı.

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