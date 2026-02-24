İSTANBUL 14°C / 6°C
  Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda ayrılık
Spor

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda ayrılık

Galatasaray Daikin, Martyna Lukasik ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp Polonyalı smaçöre katkıları için teşekkür etti.

AA24 Şubat 2026 Salı 01:42
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda ayrılık
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Martyna Lukasik ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "Martyna Lukasik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Martyna Lukasik'e verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Lukasik, geçen haziran ayında İtalya ekibi Imoco Volley Conegliano'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.

