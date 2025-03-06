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Spor

Galatasaray kafilesi Antalya'da

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak lider Galatasaray, Antalya'da coşkuyla karşılandı.

IHA6 Mart 2025 Perşembe 19:41 - Güncelleme:
Galatasaray kafilesi Antalya'da
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılıları taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında kente gelen ve VIP kapısından çıkarak otobüse binen futbolcular kamp yapacağı otele doğru hareket etti. Taraftarların sevgi gösterileri ile karşılanan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, kendisine verilen çiçeği alarak taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Sarı kırmızıların kamp kadrosunda Alvaro Morata, sakatlığı süren Ismail Jakobs yer almadı.

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