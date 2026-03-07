İSTANBUL 12°C / 4°C
7 Mart 2026 Cumartesi
  Galatasaray kafilesi Dolmabahçe'ye ulaştı
Spor

Galatasaray kafilesi Dolmabahçe'ye ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, güvenlik önlemleri altında Tüpraş Stadyumu'na ulaştı.

7 Mart 2026 Cumartesi 18:51
Galatasaray kafilesi Dolmabahçe'ye ulaştı
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisi için Dolmabahçe'ye geldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Bugün tesislerde toplanan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.

