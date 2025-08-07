İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray maç öncesi şehre ulaştı.

7 Ağustos 2025 Perşembe 19:50
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileye, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 yılı Gaziantep'te start alacak. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Gaziantep'e konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı sonra antrenmanla tamamladı.

Galatasaray kafilesi, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e geldi. Sarı-kırmızılıları, Gaziantep'te konaklayacağı otelde yüzlerce taraftar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

OSİMHEN, ICARDİ VE MORATA GAZİANTEP'TE YOK

Galatasaray'ın, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda henüz hazır olmayan Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile transfer görüşmeleri yapan Alvaro Morata yer almadı. Kamp kadrosunda yer alan isimler ise şöyle: "Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Günay Güvenc, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Arda Ünyay, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Jankat Yılmaz, Nicolo Zaniolo, Mario Lemina, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz."

