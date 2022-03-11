Galatasaray kafilesi İzmir'de

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, yurda döndü.
Barselona Havalimanı'ndan yola çıkan sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan özel uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle İzmir'e gelmeyi tercih eden sarı-kırmızılı ekibi havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'la karşılaşacak Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarına bugün İspanya'da başladı. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle müsabakanın hazırlıklarına İzmir'de devam etme kararı alan Galatasaray'ın yarın ve 13 Mart Pazar günü İzmir'de çalışmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi.