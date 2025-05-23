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Spor

Galatasaray kafilesi, İzmir'de

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e geldi.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 18:14 - Güncelleme:
Galatasaray kafilesi, İzmir'de
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.

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