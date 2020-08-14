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Spor

Galatasaray kaleci transferine Fatih Öztürk ile son verdi

Galatasaray Fernando Muslera'nın sakatlığında kaleci arayışına yerli isimle son verdi. Kasımpaşa'dan ayrılan ve serbest olan Fatih Öztürk ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

IHA14 Ağustos 2020 Cuma 18:21 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 18:21
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Fernando Muslera’nın yokluğunda kaleci arayışında olan Galatasaray, 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk’ü kadrosuna kattı.

Galatasaray, sakatlığından dolayı bir süre kadroda yer alamayacak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yerine kaleci arayışı sürüyordu. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda kaleci Fatih Öztürk ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Fatih, yeni sezonda Galatasaray’ın kalecisi olacak. 33 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 24 MAÇA ÇIKTI

Deneyimli kaleci, kariyerinde Eyipspor, Gölcükspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Akhisarspor’da oynadı. Fatih Öztürk, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’da 22 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 resmi müsabakada görev aldı.

Fatih ayrıca Akhisarspor ile Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı kazandı.

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