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Spor

Galatasaray, kalesini gole kapatamıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip tüm kulvarlarda üst üste çıktığı 11 maçta da kalesinde gol gördü.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 20:27 - Güncelleme:
Galatasaray, kalesini gole kapatamıyor
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti.

Ukrayna ekibi, karşısında kalesinde 3 gol gören Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Cimbom, tüm kulvarlarda üst üste çıktığı 11 maçta da kalesinde gol gördü.

İŞTE G.SARAY'IN SON 11 MAÇI

AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray

Galatasaray 2-2 Eyüpspor

Sivasspor 2-3 Galatasaray

Malmö 2-2 Galatasaray

Galatasaray 4-3 Trabzonspor

Kayserispor 1-5 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Göztepe

Galatasaray 2-2 Başakşehir

Başakşehir 1-2 Galatasaray

Hatayspor 1-1 Galatasaray

Galatasaray 3-1 Dinamo Kiev

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