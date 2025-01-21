Galatasaray, kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti.
Ukrayna ekibi, karşısında kalesinde 3 gol gören Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Cimbom, tüm kulvarlarda üst üste çıktığı 11 maçta da kalesinde gol gördü.
İŞTE G.SARAY'IN SON 11 MAÇI
AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray
Galatasaray 2-2 Eyüpspor
Sivasspor 2-3 Galatasaray
Malmö 2-2 Galatasaray
Galatasaray 4-3 Trabzonspor
Kayserispor 1-5 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Göztepe
Galatasaray 2-2 Başakşehir
Başakşehir 1-2 Galatasaray
Hatayspor 1-1 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Dinamo Kiev