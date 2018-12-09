Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Kalinic'i renklerine bağlayacak

Ocak ayında kadrosuna iki forvet atmak isteyen G.Saray, Alan’ın ardından şimdide gözünü Atletico Madrid’de gözden düşen Kalinic’e çevirdi. Cim Bom, Hırvat golcü için İspanyollar’a kiralama teklifinde bulunacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

■BAFETİMBİ Gomis’in ayrılmasının ardından kadrosuna golcü katamayan ve skor üretmekte zorlanan G.Saray, devre arasında iki forvet transferi yapacak. Bunlardan ilki Çin ekibi Guangzhou Evergrande’yle ocak ayında yollarını ayıracak olan Alan Carvalho… Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki Brezilyalı forvetle anlaşmasının ardından 2. isim için de çalışmalara başladı. Cim Bom’un listesindeki diğer isim Atletico’nun Hırvat yıldızı Nikola Kalinic…

GOLÜNÜ ATTI AMA…

■İTALYA’DA Fiorentina formasıyla fırtına gibi esen ancak Milan’da beklentileri tam olarak karşılayamayan Kalinic, yaz transfer döneminde Atletico Madrid’in yolunu tuttu. Ancak Hırvat oyuncu, İspanya’da bir türlü istenilen patlamayı yapamayınca gözden düştü. Atletico’nun dün Alaves’i 3-0 yendiği maçta ilk golü Kalinic atsa da İspanyol basını Hırvat golcünün kiralanacağı görüşünde.

(Gunes)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İngilizlerin Kudüs´ü ele geçirmesi - Tarihte bugün 9 Aralık 1917

İngilizlerin Kudüs´ü ele geçirmesi - Tarihte bugün 9 Aralık 1917

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA