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Spor

Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! 3 isim listede yer almadı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile oynanacak maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ın listede yer almadığı duyuruldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! 3 isim listede yer almadı
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Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-Kırmızılılar'da Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay kafilede yer almadı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada,

"Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır."

ifadelerine yer verildi.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

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