Galatasaray kampın son maçından galibiyetle ayrıldı
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 3. hazırlık maçında Fransız ekibi Bordeaux ile Avusturya'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, Bordeaux'yu 3-1 yenerek hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ryan Babel, 45. dakikada Atalay Babacan ve 66. dakikada Adem Büyük attı. Bordeaux'nun tek sayısı 72. dakikada Samuel Kalu'dan geldi.
Avusturya kampını tamamlayan Galatasaray, Türkiye'ye döndükten sonra 7 Ağustos tarihinde Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile karşılaşacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.