Galatasaray'da bir süredir gerçekleşeceği konuşulan gelişme, resmiyete kavuştu. Sarı-kırmızılılar, Bankalar Birliği'nden çıkıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında kullanılan tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizlerin tamamen kapatıldığı belirtildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."