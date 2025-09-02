İSTANBUL 31°C / 21°C
Spor

Galatasaray KAP'a bildirdi! İlkay Gündoğan'ın maliyeti belli oldu

Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı transfer etti. Yıldız oyuncunu maliyeti de belli oldu.

Haber Merkezi2 Eylül 2025 Salı 21:38 - Güncelleme:
Galatasaray KAP'a bildirdi! İlkay Gündoğan'ın maliyeti belli oldu
Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı transfer etti.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

