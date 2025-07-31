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Spor

Galatasaray, KAP'a bildirdi! Victor Osimhen'in maliyeti duyuruldu

Galatasaray, Victor Osimhen'i 75 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Nijeryalı yıldızın sözleşme detayları haberde...

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 21:34 - Güncelleme:
Galatasaray, KAP'a bildirdi! Victor Osimhen'in maliyeti duyuruldu
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Galatasaray, Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'i 75 milyon avro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Galatasaray'ın yapılan anlaşmayla golcü futbolcuya her bir sezon için net 15 milyon, sadakat primi 1 milyon ve imaj hakkı ücreti olarak da 5 milyon avro ödeme yapacağı aktarıldı.

Victor Osimhen, geçen sezon kiralık giydiği sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol kaydetti.

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