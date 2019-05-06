Galatasaray kasasını doldurdu

Sezonun en kritik maçında Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı yenerek liderlik koltuğunu ele geçiren Galatasaray, derbiden elde ettiği hasılatla da kazasını doldurdu.

Galatasaray, pazar gecesi oynadığı derbiden tam 9.8 milyon TL para kazandı.

Bu 10 milyon TL'nin 5 milyon TL'si bilet satışı ve loca gelirlerinden oluştu. 2.8 milyon TL ise TFF'nin Süper Lig'de galibiyete verdiği primdi.

GSStore'un derbi hasılatı ise 2 milyon TL olarak açıklandı.

(Takvim)