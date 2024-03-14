İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2024 Perşembe / 5 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1366
  • EURO
    35,136
  • ALTIN
    2235.15
  • BIST100
    8883.52
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Kasımmpaşa mesaisine hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Kasımmpaşa mesaisine hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor.

AA14 Mart 2024 Perşembe 22:17 - Güncelleme:
Galatasaray, Kasımmpaşa mesaisine hazırlanıyor
ABONE OL

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, top çalma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda gerçekleşen çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.