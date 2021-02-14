14 Şubat 2021 Pazar 15:57 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 16:55

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan Galatasaray - Kasımpaşa maçını Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Sönmez yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç. Müsabakanın VAR koltuğunda Fırat Aydınus otururken, AVAR'da ise Burak Şeker bulunuyor. Bein Sports'tan Galatasaray - Kasımpaşa maçını canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşmanın canlı anlatımını ise Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Mohamed

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin

GALATASARAY: 1 - KASIMPAŞA: 0 (CANLI ANLATIM)

- Ve maç başladı....

1. dakikada Mostafa Mohamed'in Kasımpaşa ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Ertuğrul köşeye giden topa sahip oldu.

3. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan Galatasaray ceza sahasına ortasında savunmaya çarpan top kaleci Muslera'da kaldı.

5. dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul topu çeldi.

7. dakikada Kerem'in Kasımpaşa ceza sahası sağ çaprazından yerden şutunda, kaleci Ertuğrul başarılı.

8. dakikada orta sahada topu kapan Emre Kılınç, Kasımpaşa ceza yayına kadar topu sürdü ve şutunu çekti ancak Ertuğrul yerden gelen topu kornere çeldi.

9. dakikada Etebo'nun Kasımpaşa kalesine yaklaşık 30 metre mesafede sert şutunu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

GOL! 9. dakikada soldan kullanılan kornerde Mostafa Muhammed kafayı vurdu ancak köşeye giden topu Ertuğrul çeldi. Boşta kalan topa kale sahası sağ çaprazında dokunan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

15. dakikada Kasımpaşa'da Isaac Thelin, Marcao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

26. dakikada Ryan Babel sol çaprazdan Kasımpaşa ceza sahasına girerken sert vurdu ancak kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

40. dakikada sol kanattan Ömer Bayram ortaladı ancak Kerem'den önce kaleci Ertuğrul çıktı ve topu aldı.

- İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARI