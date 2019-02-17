Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa

Ramazan

Popov

Ben Youssef

Veysel

Özgür

Sadiku

Pavelka

Tarkan

Trezeguet

Koita

Perica

Galatasaray

Muslera

Linnes

Luyindama

Marcao

Nagatomo

Fernando

Ndiaye

Feghouli

Belhanda

Onyekuru

Diagne

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

- Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.

Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.

- Mariano ceza sınırında

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart sınırında bulunuyor.

Mariano maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

- Diagne eski takımına karşı

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, görev verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.

Kasımpaşa cephesi

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Josue Sa ile kaleci Eray Birniçan, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Olivier Veigneau son idmana katılmadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanmıştı.

- Mustafa Denizli eski takımına karşı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, eski takımı Galatasaray'a rakip olacak.

Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda daha önce futbolculuğun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı.

Lacivert-beyazlı futbolcu Veysel Sarı da maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

Öte yandan Kasımpaşa formasıyla ilk yarıda attığı gollerle dikkati çeken ve ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, görev verilmesi halinde eski takımına karşı sahaya çıkacak.