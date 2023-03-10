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Spor

Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA10 Mart 2023 Cuma 20:56 - Güncelleme:
Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 23 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalardan 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 57 puanla zirvede yer aldı.

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