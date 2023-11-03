İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4029
  • EURO
    30,2538
  • ALTIN
    1814.91
  • BIST100
    7639.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Spor

Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Kasımpaşa arasında oynanacak maçın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. Müsabaka bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

IHA3 Kasım 2023 Cuma 13:32 - Güncelleme:
Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da Mustafa Öğretmenoğlu ile Süleyman Özay görev yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.