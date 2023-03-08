Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Nef Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Tedavisi tamamlanan kaleci Fernando Muslera'nın, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı duyurulmuştu.

