İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2023 Çarşamba / 16 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9419
  • EURO
    19,9924
  • ALTIN
    1107.64
  • BIST100
    5438.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, 25. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Nef Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Tedavisi tamamlanan kaleci Fernando Muslera'nın, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı duyurulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.