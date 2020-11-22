İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2020 Pazar / 6 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6223
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    458.851
  • BIST100
    1323.95
Spor

Galatasaray Kayserispor maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

DHA22 Kasım 2020 Pazar 20:34 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 20:34
ABONE OL

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, kontrollü bir şekilde antrenmanda yer aldı. Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

Bu arada, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan oyuncularla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzun izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığımız, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.