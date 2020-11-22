Galatasaray Kayserispor maçına hazır

DHA 22 Kasım 2020 Pazar 20:34 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 20:34

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, kontrollü bir şekilde antrenmanda yer aldı. Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

Bu arada, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan oyuncularla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzun izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığımız, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir" denildi.