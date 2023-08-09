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Spor

Galatasaray, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 21:55 - Güncelleme:
Galatasaray, Kayserispor maçına hazırlanıyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptıkları antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondi Home Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Mondi Home Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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